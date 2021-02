The Strategist: глобальная мощь США переживает острейший кризис Внимание СМИ в последнее время приковано к кризису демократии в США, но кризис их глобальной мощи может иметь гораздо более далеко идущие последствия Александр Белов 3 февраля 2021 10:25 США переживают двойной кризис, и если основное внимание американских и мировых СМИ в последнее время и было приковано к кризису демократии в стране, то может оказаться, что в долгосрочной перспективе кризис ее глобальной мощи будет иметь гораздо более далеко идущие последствия, пишет директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард в статье, опубликованной 2 февраля в The Strategist. Кризис демократии в США был воплощен в образе бывшего президента страны Дональда Трампа — поверженного «главного сеятеля раздоров», который до сих пор имеет влияние в Республиканской партии. Его преемник, демократ Джо Байден, приступил к осуществлению политического проекта по воссоединению страны и уже вдохнул новую жизнь во многие институты, на которые Трамп, находясь у власти, совершал нападки. Однако обратить вспять все большие поляризацию и экономическое неравенство страны будет нелегко в политической среде, движимой демографическими изменениями, фрагментацией СМИ и подтасовкой результатов выборов. Как бы трудно ни было восстановить американские демократические институты, еще труднее будет обновить имидж США в мире. После Холодной войны у США оказалась монополия на мировое господство. Поскольку друзья и враги постоянно крайне высоко ставили американские интересы, США пользовались огромным влиянием во всем мире. Но из-за войны в Ираке, финансового кризиса 2008 года и правления Трампа мир больше не придает особого внимания американской мощи или по меньшей мере относится к ней сдержанно. В конце концов, Вашингтон вместо того, чтобы по-прежнему заниматься разрешением кризисов на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, Африке и других регионах, отошел от решениях этих задач, и образовавшийся в результате этого вакуум стали заполнять другие державы. В Латинской Америке США по-прежнему могут жесточайшим образом критиковать правительство Венесуэлы, но без особого результата. В свою очередь, в большинстве стран Африки к югу от Сахары самым важным игроком стал Китай. Будущее Сирии же, Ливии и Закавказья, спорных территорий в Нагорном Карабахе определяют Россия и Турция. Однако больше всего шокируют события в ЕС. БУДЬТЕ В КУРСЕ Без году неделя президент Байден уже наделал ошибок – National Interest

Либеральной дипломатии пришёл конец? – The Strategist На фоне того как от пандемии COVID-19 во всем мире скончались миллионы людей, было легко упустить из виду тот факт, что в конце 2020 года Европейский союз и Китай завершили переговоры по Всеобъемлющему соглашению об инвестициях (CAI). После семи лет переговоров окончательную стадию согласования документа удалось завершить всего лишь за несколько недель до инаугурации Байдена, призывы же советника по национальной безопасности США Джейка Салливана о том, что ЕС сначала следует проконсультироваться с новой администрацией, были публичным образом отвергнуты. Пойдя на такое развитие отношений с КНР, ЕС открыто поставил под сомнение основную задачу США во внешней политике — возобновить сотрудничество с союзниками для совместного решения проблемы Китая. Таким образом, ЕС растратил доверие новой администрации США (а также Японии, Индии и Австралии) и воодушевил Китай на проведение стратегии «разделяй и властвуй» по отношению к демократическому миру. От этого сигнала, который своим вопиющим пренебрежением интересами США послал ЕС, по спине американских политиков должны были пойти мурашки. Не менее поразительно то, что переговоры по CAI вела канцлер Германии Ангела Меркель. Меркель — убежденный сторонник трансатлантических отношений, она не стал выступать против США, даже когда они решили вторгнуться в Ирак в 2003 году. Тогда многие в ЕС были недовольны администрацией президента Джорджа Буша — младшего и беспокоились, что у США слишком много военной мощи. Сегодня всё наоборот: в ЕС рады приходу Байдена и его повестке дня в отношении Китая, но там опасаются, что США слишком слабы, чтобы осуществить задуманное. В этом отношении европейские лидеры просто действуют в соответствии с мнением своих граждан. Как показало недавнее общеевропейское исследование, проведенное Европейским советом по международным отношениям, большинство жителей стран ЕС были рады избранию Байдена, но испытывали глубокие сомнения в способности США вернуться в качестве глобального лидера. Точно так же большинство опасается, что политическая система США сломана и что после избрания Трампа в 2016 году американской власти больше нельзя доверять. Более того, в 11 опрошенных странах шесть из десяти респондентов считают, что Китай опередит США по показателю глобальной мощи в течение следующих десяти лет, и по крайней мере 60% респондентов в каждой из опрошенных стран утверждали, что они больше не могут полагаться на США в обеспечении своей безопасности. Подобное развитие событий будет иметь радикальные последствия для политики ЕС. Большинство в блоке считает, что им следует вкладывать средства в собственную оборону, а не полагаться на США, поэтому теперь многие видят в Берлине, а не в Вашингтоне «столицу» глобального лидерства. Самое тревожное, что большинству в ЕС не интересна цель команды Байдена по разработке общего трансатлантического подхода к Китаю. Большая часть опрошенных в каждой стране хочет оставаться нейтральной в любом будущем конфликте между США и Китаем. Это шокирующее открытие впервые стало очевидным в ходе опроса, проведенного год назад. Тогда еще можно было списать его на неприязнь жителей стран ЕС к Трампу, но подобное объяснение больше не работает. Опрос общественного мнения предлагает лишь непосредственный срез взглядов на данный момент, и вполне возможно, что отношение европейцев изменится, когда Байден и его команда вернут США на мировую арену. У Байдена есть блестящие советники в лице Салливана, его «индо-тихоокеанскоого эксперта» Курта Кэмпбелла и многих других, а его администрация разрабатывает жесткую китайскую стратегию, которая намного больше вдохновляет союзников США, чем хамское бахвальство Трампа. Как объяснили Кэмпбелл и Салливан в эссе Foreign Affairs за 2019 год, они предполагают «конкуренцию без катастрофы» — сосуществование без ущерба для основных ценностей. Это стратегическая доктрина, которую должны принять все страны ЕС. Но более серьезной проблемой, чем привлечение союзников Вашингтона к своей стратегии противодействия Китаю, будет восстановление веры в мощь и стойкость Америки. По мере роста экономики Китая и усиления его связей с остальным миром собственные перспективы США будут все больше зависеть от их международных союзов. Обеспечение баланса сил, благоприятствующего открытому обществу во всех частях мира, будет не менее важно, чем сохранение открытого общества в самой Америке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram или в LiveJournal Будьте всегда в курсе главных событий дня. Источник: ИА REGNUM Ссылка: https://iarex.ru/articles/79531.html Рубрики: Глобальная политика Теги: Джозеф Байден, Дональд Трамп, Марк Леонард